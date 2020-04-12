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Siirt'te koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi

Siirt'te korona virüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi Siirt'te korona virüse yakalanan 8 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

12.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:17
Siirt 'te korona virüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi
SİİRT - Siirt'te korona virüse yakalanan 8 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Siirt'te korona virüs testleri pozitif çıkan 8 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından bugün sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi. Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, "Siirt Devlet Hastanesi'nde bugün taburcu olanlarla beraber 55 hasta tedavileri tamamlanarak evde takibe alınmıştır. Taburcu olan hastalar arasında en küçük 1 buçuk yaşında en büyüğü de 68 yaşında olup, hipertansiyon ve diyabet hastalığı mevcuttu. Hastalarımız taburcu oldu. Çok mutluyuz" dedi.
Konuşmaların ardından korona virüsü yenen vatandaşlar hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastalar taburcu olurken gazeteciler de kendi önlemlerini sosyal mesafeyi koruyup eldiven ve maske takarak aldı. Siirt’te koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Genel
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