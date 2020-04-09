Siirt'te köy çocuklarından bağış kampanyasına destek
Siirt'in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
09.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya ilgi her geçen gün artıyor. Kampanyaya bir destek de köy çocuklarından geldi. Pervari ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları kampanya için bağışladı. Çocukların bu davranışı takdir topladı. - SİİRT
Kaynak: İHA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Pervari, Siirt, Güncel