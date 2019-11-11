Haberler » 3. Sayfa » Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı - Haber

Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

11.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:57Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı
kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında, merkez Ulus Mahallesi mülki sınırları içerisinde yer alan Deliklitaş Milli Park mevkiinde bazı şüpheliler tarafından 'Kral mezarı' olduğu değerlendirilen bölgede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda bölgeye icra edilen operasyon sonucu, R.K., E.B., N.A., Y.C., L.A. ve C.O. isimli 6 şüpheli şahıs bir metre genişliğinde 20 metre derinliğinde kazmış oldukları kuyunun içerisinde kaçak kazı yaparlarken suçüstü yakalanmış olup, çevrede yapılan aramalar sonucu şüpheliler ile birlikte, bir adet kazma, bir adet balyoz, bir adet çekici, 2 adet demir murç, 2 adet levye, 40 metre halat, bir adet gaz maskesi, 4 çift eldiven, 20 adet torba, bir adet mavi branda ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:23 TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
14:21 Gömeç'te kaçak tütün operasyonu
14:19 Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
14:15 Beykoz Anadolu Kavağı'nda definecilere operasyon kamerada
14:14 Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL'lik 'keklik' vakası
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:29:34