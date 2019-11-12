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Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı

Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandıSİİRT - Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 01:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:34
'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı
SİİRT - Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında, merkez Ulus Mahallesi mülki sınırları içerisinde yer alan Deliklitaş Milli Park mevkiinde bazı şüpheliler tarafından 'Kral mezarı' olduğu değerlendirilen bölgede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda bölgeye icra edilen operasyon sonucu, R.K., E.B., N.A., Y.C., L.A. ve C.O. isimli 6 şüpheli şahıs bir metre genişliğinde 20 metre derinliğinde kazmış oldukları kuyunun içerisinde kaçak kazı yaparlarken suçüstü yakalanmış olup, çevrede yapılan aramalar sonucu şüpheliler ile birlikte, bir adet kazma, bir adet balyoz, bir adet çekici, 2 adet demir murç, 2 adet levye, 40 metre halat, bir adet gaz maskesi, 4 çift eldiven, 20 adet torba, bir adet mavi branda ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.
Siirt'te 'Kral mezarlığında' kazı yapan 6 kişi yakalandı

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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