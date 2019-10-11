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Siirt'te Kuran kursu binasında yangın

Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.

11.10.2019 16:36Siirt'te Kuran kursu binasında yangın
Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı.
80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadan tahliye edildi.
Olay yerine Siirt ve Tillo Belediyesi ile Siirt Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü. Yangının çıktığı çatı katının, öğrencilerin valiz ve kıyafetlerinin yanı sıra kursun fazla eşyalarının konulduğu depo olarak kullandığı öğrenildi.
Vali Ali Fuat Atik, Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın ve İl Müftüsü Ahmet Altıok da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.
Yataklar yanmasın diye pencereden atıldı
Binanın çatı kısmındaki yangının yatakhane bölümlerine sıçraması ihtimali üzerine itfaiye ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti.
Binanın yatakhane kısımlarında bulunan halı, yatak ve yastık gibi bazı eşyalar yanma tehlikesine karşı balkondan bahçeye atıldı.
Polis ekipleri ve öğrencilerin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Binada, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kuran-ı Kerim, Tillo, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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