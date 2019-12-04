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Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 28 koyun telef oldu.

04.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:06
'in ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 28 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Ormanbağı köyünde koyun otlatan Mehmet Kaygu, ormanlık alanda koyunlarını kaybetti.
Kaybolan koyunları aramaya çıkan köylüler, köyün dağlık bölgesinde 28 koyunun kurtlar tarafından parçalandığını, 5 koyunun da yaralı olduğunu gördü.
Hayvan sahibi Hamdullah Kaygu, sisten dolayı sürüden ayrılan koyunları kaybettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Gündüz saatinde koyunlar çoban tarafından otlatılıyordu. Sis nedeniyle bazı hayvanlar sürüden ayrıldı. Ertesi gün hayvanları aramaya çıktığımızda otlatıldığı bölgeye yakın dağlık alanda hayvanların izine rastladık. 28 koyun kutların saldırısıyla telef olmuş. 5 koyun da yaralanmıştı. 8 koyun da kayıp."
Siirt'te kurtların saldırdığı 28 koyun telef oldu

Şirvan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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