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Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu

Siirt'te, mayına basan asker şehit olduSİİRT'in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, araziye daha önce tuzaklandığı değerlendirilen mayına basan 1 asker, şehit oldu.

04.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:03
Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
SİİRT'in Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, araziye daha önce tuzaklandığı değerlendirilen mayına basan 1 asker, şehit oldu.
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyünde konuşlu olarak bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca 4 Mayıs 2020 günü Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 kahraman askerimiz, eski olduğu değerlendirilen bir mayına basmak suretiyle ayaklarından yaralanmıştır. Yaralı personel, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevki sağlanarak, tedavisi sırasında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz denildi. Siirt’te, mayına basan asker şehit oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Pervari, Siirt, Güncel, Haber

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