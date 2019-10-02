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Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi

Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi.

02.10.2019 09:32Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi
Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti.

Vali Ali Fuat Atik, okunan duanın ardından kesilen kurban kanını askerin alnına sürerek, "Allah sizleri kazadan beladan korusun." dedi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve askerler katıldı.

Fuat Atik, Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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