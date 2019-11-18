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Siirt'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Siirt'in Baykan ilçesinin Atabağı beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

18.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:02Siirt'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
'in ilçesinin beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atabağı Belediyesi tarafından Atabağı İlkokulunda gerçekleştirilen programa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Atabağı İlkokulu öğrencileri hafta nedeniyle ilahi ve şiirler okudu.

Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Hz. Muhammed'in aile hayatı ile ilgili bilgi verdi.

Erdemci, "Peygamber Efendimiz aile saadetine çok önem verirdi. O yüzden bizler de ailelerimizle daha çok vakit geçirmeliyiz. Her gün toplanmalıyız, sohbet etmeliyiz. Ailemizin daha güçlü olabilmesi için ailemizle ilgilenirsek, daha mutlu bir yaşamımız olur." diye konuştu.
Etkinliğe, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atabağı, Baykan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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