Siirt'te Mevlid-i Nebi Haftası 'Gençlik' Teması ile Kutlanacak

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:13



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:13

Peygamber Efendimizin doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası, bu yıl 19 Kasım Pazartesi başlıyor. Siirt İl Müftülüğü, bu nedenle 19-23 Kasım tarihleri arasında çeşitli programlar düzenleneceğini duyurdu.Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, geçen yıl yapılan Diyanet İşleri Başkanlığının yönetmelik değişikliği ile 'Kutlu Doğum' haftasının adının 'Mevlid-i Nebi' olarak değiştirildiğini, haftanın başlangıcının ise Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü olmasına karar verildiğini aktardı. Altıok, "Doğumuyla yeryüzünü şereflendiren, cahiliye girdabında savrulan insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğumu, Mevlid-i Nebi bu sene 19 Kasım da idrak edilecek. Bu çerçevede müftülüğümüzce tertip edilen programlara tüm halkımızı davet ediyor, Mevlid-i Nebi haftamızın hayırlı ve mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi. - SİİRT