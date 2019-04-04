Siirt'te Meydana Gelen Heyelanda Arı Kovanları Göçük Altında Kaldı

Kaynak: İHA

Siirt'te bir haftadan beri etkili olan aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda arı kovanları göçük altında kaldı.Siirt kent merkezine 2 kilometre uzakta bulunan Şirvan karayolunda Nedim Aydın'a ait evde meydana gelen heyelanda arı kovanları göçük altında kaldı. Bir haftadan beri Siirt'te etkili olan yağışlar nedeniyle evinin bir kısmında göçük meydana geldiğini belirten Nedim Aydın, aşırı yağışlardan evinin bir kısmında göçük meydana gelmesinden dolayı arı kovanlarının göçük altında kaldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Aydın, "Bu bölgenin en verimli arazisi benimdi. 1990'dan beri bu ağaçların hepsini kendi elimle diktim. Bu evi kendi imkanlarımla kendi elimle yaptım. Daha sonra karayolları geldi dedi ki biz burada yol alışması yapacağız. Tamam dedim yolun sağı da solu da benimdir. İstediğiniz kadar yolunuzu genişletebilirsiniz yalnız fazla derine inmeyin fazla derine inildiği zaman benim arazim çöker. Maalesef burada 8 metre derinliğe indiler. 8 metre derinliğe indikten sonra bu sefer benim arazim çökmeye başladı. Çökmeye başlayınca rica ettim Allah rızası için benim arazimi, evimi kurtarın arazi gitti yalnız ev dursun ki hiç olmazsa ailemle birlikte tek nefes aldığım yer burasıdır. 4-5 ayda bir geliyorlar bakıyorlardı ölçü yapıyorlardı bir şey demeden gidiyorlardı. Ne yaptınız diye soruyordum jeolojik çalışma yapıyoruz dediler. Bu jeolojik çalışma 5 senede mi biter. Yağan yağmurlardan dolayı bir haftadan beri bu bir afet midir baya yağmur yağdı. Arı kovanlarımı aldım götürdüm balkonun altına dedim ki belki kurtarabilirim. Onlarda maalesef gitti. Arılarda gitti evde gidiyor fıstıklarda gidiyor nar ağaçları da gidiyor. Burası benim için bir cennet mekanıydı o kadar kıymetliydi ki maalesef olan oldu artık bu saatten sonra ne yapılacaksa ilgililer ne yapması gerekiyorsa lütfen Allah rızası için yapsınlar ben bir vatandaş olarak rica ediyorum. Beni mağdur bırakmasınlar maddiyat önemli değil önemli olan benim burada sarf ettiğim emektir. Benim arılarım gözümün önünde yuvarlanıp gitti. Şuan da ev gitmek üzere. Burada yanlış çalışma yüzünden bu hale geldi. Devletin beni mağdur etmeyeceğine inanıyorum. Gelsinler bir şeyler yapsınlar benim mağduriyetimi gidersinler. Çünkü psikolojik olarak 5 seneden beri sıkıntı içerisindeyim. Geceleri burayı rüyamda görüyorum. Ha yıkılmış ha yıkılacak. Geliyorum oturuyorum bir bakıyorum ki korkumdan dışarı çıkıyorum. Oturamıyorum evimde bu bir vatandaş için büyük bir mağduriyettir" dedi. - SİİRT