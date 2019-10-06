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Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü

Siirt'te minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

06.10.2019 00:12Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü
Siirt'te minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Eruh karayolunda Salih Demir'in kullandığı 56 AU 517 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin yardımıyla minibüsten çıkarılan Demir, 112 Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden Demir'in cenazesi otopsi için morga alındı. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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