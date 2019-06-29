29.06.2019 19:17
Haberler » Güncel » Haber

Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Siirt

Siirt'in Kurtalan ilçesinde arkasına beton karma makinesi bağlı minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Siirt 'in Kurtalan ilçesinde arkasına beton karma makinesi bağlı minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Kızılçınar (45) yönetimindeki arkasına beton karma makinesi bağlı 47 PR 764 plakalı minibüs, Kurtalan- Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kızılçınar ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kızılçınar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kurtalan , Siirt , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:11 Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA
20:05 İstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulundu
20:05 Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
20:05 Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
20:05 "Doğu Akdeniz'in incisi" Arsuz'da festival coşkusu
20:03 Antalya - Dondurmacı önündeki aracında ölü bulundu
20:02 Otomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildi