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Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siirt'te minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:22Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı
'te minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt- karayolunda meydana geldi. Nazım A. yönetimindeki 56 KA 176 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Nazım A. ile Yusuf A. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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