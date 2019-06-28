Siirt
'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
SİİRT - Siirt'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Aydınlar
Caddesi Zevye mezarlığı kavşağında bir minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vedat Capkan ile arkadaşı Hamza Özer
yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.