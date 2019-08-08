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Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

08.08.2019 23:54 Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde, Orhan Akar'ın kullandığı 34 JJ 7481 plakalı, köylüleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki Hüseyin Budak (7) yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları askeri helikopterle kent merkezinde nakledilerek Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Yaralılardan Hacı Akbudak (60), hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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