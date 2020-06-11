Siirt'te motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı

Siirt'te çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Siirt'te motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı
11.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:03
Siirt'te çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, il merkezinde farklı yerlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera destekli çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi yakalayarak savcılığa teslim etti. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulunan 3 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Bursa’ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi Haber
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Haberler››3. Sayfa››Siirt'te motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:08: Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar - Haberler 17:07: Son Dakika | CHP'li Kaya'dan YKS ve LGS'de kronik hastalığı olanlar için "özel güvenlik tedbiri" çağrısı... - Haberler 17:07: TBMM Başkanı Şentop Türk Kızılay'ın 152. yıl dönümünü kutladı - Haberler 17:06: Dicle Elektrik'ten açıklama: "Yıllardır ödenmeyen borçlar başka çare bırakmadı" - Haberler 17:06: BBP'den Vali Şentürk'e ziyaret - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 16:07: ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor - Haberler 15:44: Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti