Siirt'te motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı
Siirt'te çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.
11.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:03
Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, il merkezinde farklı yerlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera destekli çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi yakalayarak savcılığa teslim etti. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bulunan 3 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. - SİİRT
Kaynak: İHA