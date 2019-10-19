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Siirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

Siirt'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

19.10.2019 13:52Siirt'te Muhtarlar Günü kutlandı
Siirt'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtına muhtarları temsilen çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Muhtarlar adına günün anlamını belirten bir konuşma yapan Akdoğmuş köyü Muhtarı Mehmet Nedim Dildirim, 19 Ekim tarihinin, muhtarların içinde bulundukları sorunların çözümüne vesile olması dileğinde bulundu.
Dildirim, muhtarlık müessesesinin ülkenin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu, seçilerek göreve gelen muhtarların demokrasinin çekirdeği denebilecek bir öze sahiplik yaptığını aktardı.

Tören, Valilik ziyaretiyle sona erdi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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