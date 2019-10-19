Haberler » Güncel » Siirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

Siirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

Siirt'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

19.10.2019 15:31
Siirt'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtına muhtarları temsilen çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Muhtarlar adına günün anlamını belirten bir konuşma yapan Akdoğmuş köyü Muhtarı Mehmet Nedim Dildirim, 19 Ekim tarihinin, muhtarların içinde bulundukları sorunların çözümüne vesile olması dileğinde bulundu.
Dildirim, muhtarlık müessesesinin ülkenin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu, seçilerek göreve gelen muhtarların demokrasinin çekirdeği denebilecek bir öze sahiplik yaptığını aktardı.
Tören, Valilik ziyaretiyle sona erdi.
Siirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:13 Kayseri bakan akar şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
17:06 Emektar muhtarlar unutulmadı
17:12 Kayseri'de DEAŞ operasyonu 6 gözaltı
17:11 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı
17:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık"
17:10 Çorum'dan kısa kısa
17:10 Bakanın çağrısıyla 'Tarçın' ve 'Gofret'i sahiplendiler
19.10.2019 17:14:09