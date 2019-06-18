18.06.2019 14:48
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Siirt'te Mursi için gıyabi cenaze namazı

Siirt'te, Kahire'de mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Siirt'te, Kahire'de mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Merkez Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'nde öğlen namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Mursi için cenaze namazı kıldırıldı.
Altıok, namaz öncesi yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin İslam şehidi olduğunu belirterek, "Mursi hafız devlet başkanıydı. 7 dil bilmekteydi çok kültürlü bilgili takvalı devlet adamıydı. Diyordu ki, 'çocuklarımız bizim için onlar adamdı diyecekler.' Evet adam gibi dik durdu. Rabbimiz onu Peygamber Efendimize komşu eylesin." dedi.Siirt'te Mursi için gıyabi cenaze namazı
Kaynak: AA
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