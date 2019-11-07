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Siirt'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek

Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı, "LÖSEV" yazısı görseli oluşturdu.

07.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:08 Siirt'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek
Siirt'te Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı, "LÖSEV" yazısı görseli oluşturdu.

Okul yönetimince "Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Sağlam katıldı.
Maske takan öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okul bahçesinde bir araya gelerek, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" şarkısı eşliğinde "LÖSEV" yazısı görseli oluşturarak, lösemiye dikkat çekti.

Gösterinin ardından okulun konferans salonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Ömür, löseminin çocuk ve erişkin döneminde fazlaca görülen bir kanser türü olduğunu söyledi.

Lösemi hastalığında erken teşhisin önemine değinen Ömür, "Lösemide erken tanı konulduğunda tedavi şansı çok çok yüksek. Bu tür etkinlikleri lösemide farkındalık oluşsun diye yapıyoruz. Çünkü hepimiz bu hastalığa yakalanabiliriz. Özellikle 2-10 yaş arasında çocuklarda sıkça görülen bir hastalık. Bulgular arasında halsizlik, yorgunluk, gelişme geriliği, diş eti kanamaları, burun kanamaları, vücudumuzun çeşitli yerlerinde noktasal tarzlarda kanama şeklinde ortaya çıkabiliyor. Tanısı çok kolay bir hastalık. Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun. Yakınınızda, çevrenizde bu tür şikayetleri olanları gördüğünüzde derhal en yakın Aile Sağlığı Merkezine veya doktora yönlendirin. Umarım lösemisiz, kansersiz bir dünyayı hep birlikte oluştururuz." şeklinde konuştu.

LÖSEV, Siirt, Han, Güncel

Kaynak: AA

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