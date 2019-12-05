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Siirt'te öğrencilere gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi

Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi.

05.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:28Siirt'te öğrencilere gıda güvenirliği ve hijyen eğitimi
'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi.

Ortaokullarda verilen eğitimde öğrencileri bilgilendiren Gıda ve Yem Şube Müdürü Enver Özdemir, sağlıklı nesiller yetiştirmek için güvenilir gıda hakkında öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Özdemir, gıda satın alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek, "Bakanlığımızın gıda üreten, satışını ve dağıtımını yapan gıda işletmelerine uyguladığı kayıt sistemine göre satın alınan ürünlere dikkat edilmesi gerekir. Öğrencilere ambalajlı ürünlerde etiket bilgileri, toplu tüketim yerlerinde işletmelerin uyması gereken hijyen kuralları ve gıda zehirlenmeleri durumunda '174 Alo Gıda' hattının çalışma usullerini anlattık." dedi.

Enver Özdemir, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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