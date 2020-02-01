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Siirt'te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.

01.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:51Siirt'te öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi
'in ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı İlkokulunda sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı. Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesi sonucu son verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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