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Siirt'te öğrencilerine soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.

01.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:44Siirt'te öğrencilerine soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen ihraç edildi
'in ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenin görevine son verildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkapı İlkokulunda görevli sözleşmeli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığı gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şirvan Kaymakamlığınca açığa alınan ve daha sonra sözleşmesi askıya alınan öğretmenin görevine, müfettiş incelemesi sonucu son verildi.
Olayla ilgili adli soruşturma ise sürüyor.

Şirvan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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