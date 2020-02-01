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Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan ücretli öğretmenin görevi sonlandırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencisinin saçını çekip, tokatlayan ücretli öğretmenin görevine son verildi.

01.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:28Siirt'te öğrencisine şiddet uygulayan ücretli öğretmenin görevi sonlandırıldı
'in ilçesinde öğrencisinin saçını çekip, tokatlayan ücretli öğretmenin görevine son verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı köyündeki ilkokuldaki ücretli öğretmenin sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.
Ücretli öğretmen B.A'nın ikinci sınıf öğrencisi N.T'nin saçını çekip tokatladığı bilgisini veren Edip, "Öğretmenin kurumumuzda ücretli öğretmen olarak görev yaptığı tespit edilmiş olup, hemen görevine son verildi. Söz konusu öğrenci için yine rehber öğretmenler görevlendirilerek psikolojik destek sağlandı." dedi.

Karşıyaka, Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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