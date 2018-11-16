Siirt'te Okul Spor Faaliyetleri Değerlendirildi

Siirt
'te yeni eğitim öğretim yılı spor faaliyetleri planlama ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı spor faaliyetleri planlama ve bilgilendirme toplantısı ile okullarda yapılacak sportif etkinlikler ele alındı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Şube Müdürü Nesim Toprak, toplantıda 2018-2019 dönemi okul sporları planlamasına ilişkin bilgi verdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli Muhammed Abit Çevik de Okul Sporları Bilgi Yönetimi Sistemi ve mevzuat hakkında sunum yaptı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Siirt