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Siirt'te özel gereksinimliler sokağa çıkabilecek

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençler, belirlenen kurallar çerçevesinde geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

14.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:30
Siirt'te özel gereksinimliler sokağa çıkabilecek
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençler, belirlenen kurallar çerçevesinde geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni kararlan alındı.

Rahatsızlığını raporla belgeleyen otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde park ve bahçelere gidebileceği belirtilen açıklamada, şu kararlar alındı:

"Bu nedenle 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerimizin getirilen yasaklamadan muaf tutulmuştur. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31 Mart 2020 tarihli kararı ile karantina altına alınan merkez Bahçelievler Mahallesi 1406. Sokak Özkoyuncu Apartmanı C Blok ve Siirt Merkez Afetevler Mahallesi 1805. Sokak Efe Apartmanı 14 günlük sürenin dolması ve apartmanlarda salgın riskinin ortadan kalkmasından dolayı karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Fuat Atik, Siirt, Güncel
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