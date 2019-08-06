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Siirt'te park halindeki ambulans alev aldı

Siirt'te park halindeki ambulans, oksijen tüpünün tutuşması sonucu alev aldı.

06.08.2019 17:56 Siirt'te park halindeki ambulans alev aldı
Siirt'te park halindeki ambulans, oksijen tüpünün tutuşması sonucu alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen ambulans küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Yeni Mahalle Sağlık Merkezi 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda bulunan park halindeki ambulansta çıktı. Ambulansın alev aldığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen ambulans kullanılamaz hale geldi.

Yangının oksijen tüpünden kaynaklandığını belirten Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, "Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulanslarımızdan birisi bugün saat 16.15 sularında normal rutin kontrolleri yapılırken oksijen tüpünün aniden alev alması sonucu maalesef bu hale gelmiştir. Ambulansların sürekli teknik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Muhtemel oksijen tüpünün alev alması sonucu ambulansımız bu hale gelmiştir. Ambulansta görev yapan personelimizin sağlık durumuyla ilgili bir sıkıntı yoktur. İtfaiye ekiplerinin ani müdahalesinden dolayı zamanında söndürülmüştür. Fakat ambulansımız kullanılamaz hale gelmiştir" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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