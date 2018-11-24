Siirt'te 'Peygamberimiz ve Gençlik' Konulu Konferans Verildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:19



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:19

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Siirt İl Müftülüğü'nün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 'peygamberimiz ve gençlik' konulu konferans verdi.TÜGVA konferans salonda gerçekleştirilen programın açılışı Kur'an-ı Kerim okuma yarışması birincisi Muhammed Menduhoğlu'nun okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Nebi konulu sinevizyon gösterimi ile devam etti. Günümüz gençliğinin yaşamına değinen Kadir Dinç, gençliğin tamamen dijital dünyanın esiri olduğunu kaydetti. Dinç, ilişkilerin sanallaştığını ve mahremiyet mefhumunun zayıfladığına dikkat çekerek, Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi 'zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda bir gençlik yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.Program, soru cevapların ardından sona erdi. - SİİRT