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Siirt'te pkk'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildiSİİRT merkeze bağlı Ormanardı köyü kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

31.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:05
'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
SİİRT merkeze bağlı Ormanardı köyü kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Ormanardı köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran- Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlere ait 300 metre kablo, 20 fünye, ateşleme düzeneğine bağlı 2 telsiz, 2 kilo plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen malzeme, akü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.
Siirt'te pkk'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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