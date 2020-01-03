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Siirt'te PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak ve barınak tespit edildi.

03.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:40 Siirt'te PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe
'te PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak ve barınak tespit edildi. Bölgede yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Akmeşe köyü Kuyucak Mahallesi bölgesinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Kıran-Şehit Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/127 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam eden operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait 3 sığınak-barınak bulunmuş olup, sığınaklar içerisinde 3 adet savunma tipi el bombası, bir adet el bombası çantası, bir adet üzerinde saat bulunan zaman ayarlı ve devre kartlı el yapımı patlayıcı düzeneği, bir adet termal silah dürbünü, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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