03.07.2019 16:29
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Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi

Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildiSİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesindeki Ciraf Dağı ve Cemibahri Deresi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün 'Şehit Onbaşı Süleyman Aydın 2019-69' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar sırasında güvenlik güçlerine saldırı amacıyla yeni tuzaklandığı belirlenen 3 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. Bölgeye helikopterle sevk edilen patlayıcı madde imha timleri tarafından teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı düzenekleri kontrollü bir şekilde imha edildi. Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
Kaynak: DHA
Siirt, PKK, Güncel

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