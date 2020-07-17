Siirt'te PKK terör örgütüne üye olmaktan aranan 4 kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde;

Haziran ayında Herekol ve Ciraf Bölgesinde 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam (10) BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonrasında PKK/KCK Terör Örgütüne finansal destek sağlama, yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen milis/işbirlikçilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde (3) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ayrıca; Şirvan İlçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan (1) şahıs düzenlenen operasyon neticesinde saklandığı yerde yakalanmış, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.

BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir