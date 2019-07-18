18.07.2019 11:45
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Siirt'te PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan detaylı çalışmalar sonucunda; Pervari ilçesi, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde, arazide bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir adet PKMS (Bixi) makinalı tüfek, bu tüfeğe ait 50 adet 7,62 milimetre çapında fişek ve 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise olay mahallinde imha edildi" denildi.
(Selami Deniz/İHA)
Kaynak: İHA
Pervari, Siirt, PKK, Güncel

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