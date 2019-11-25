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Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

25.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:12Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı
'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin üzerinden çıkan dokümanları inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri N.T'nin, teröristlere malzeme ve erzak temin edip, güvenlik güçlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.T, "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçundan tutuklandı.

Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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