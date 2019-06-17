17.06.2019 12:24
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Siirt'te şarampole yuvarlanan araçta 3 kişi yaralandı

Siirt

Siirt merkez Meydandere köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Siirt merkez Meydandere köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt'in Meydandere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siirt'ten Meydandere köyü istikametine giden Abdurrahman Eşin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Meydandere, Siirt, 3. Sayfa

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