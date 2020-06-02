Siirt'te şehit 2 asker için tören

Siirt'te şehit 2 asker için törenSİİRT'in Pervari ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan (27) ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26), İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle...

02.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:35
Siirt'te şehit 2 asker için tören
SİİRT'in Pervari ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan (27) ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26), İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Pervari'nin Doğan köyü üs bölgesine dün akşam saatlerinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Zırhlı araçta bulunan 9 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterlerle Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan ve Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan şehit oldu. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Kazada şehit olan 2 asker için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, kurum müdürleri, şehit Burak Aydoğan'ın eşi Şerife Aydoğan, askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarının alana getirmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak, özgeçmişleri okundu. Edilen duanın ardından ambulansla havalimanına götürülen şehitlerden Özcan'ın cenazesi Antalya'ya, Aydoğan'ın cenazesi ise Konya'ya gönderildi. Siirt’te şehit 2 asker için tören

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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