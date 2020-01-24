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Siirt'te seyir halindeki araç kül oldu

Siirt'te seyir halindeki araç yandı, olayda maddi hasar meydana geldi.

24.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:18Siirt'te seyir halindeki araç kül oldu
'te seyir halindeki araç yandı, olayda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt karayolunda seyir halindeki Sabahattin E. yönetimindeki 56 AE 576 plakalı araçta yangın çıktı. sürücüsü Sabahattin E., seyir halindeyken aracın ön tarafından çıkan dumanı fark etmesiyle aracı sağa çekerek indi. Sürücü itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yanan araca müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Araçta yangının çıkış nedeninin elektrik kontağından olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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