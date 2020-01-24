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Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Siirt'te seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

24.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:52Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yandı
'te seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'ya giden Sabahattin Evin yönetimindeki 56 AE 576 plakalı hafif ticari araç, Siirt- kara yolu Kezer Çayı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Evin, alevlerin kısa sürede sardığı araçtan çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Evin, yaptığı açıklamada, satmak için aracında bulunan 300 kilogram fıstık, 100 kilogram badem içi, 50 kilogram sabun, 25 kilogram bal ve 100 kilogram kuru incirin de yandığını söyledi.

Kurtalan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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