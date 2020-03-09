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Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan Fahrettin Ayaz yaşamını yitirdi.

09.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:32
Siirt'te silahlı saldırıda yaralanan Ayaz hayatını kaybetti
Siirt 'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan Fahrettin Ayaz yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 10 gün önce yeğeni Suat Ayaz ile silahlı saldırıya uğrayan Fahrettin Ayaz, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Hastane morgundan alınan Ayaz'ın cenazesi Kurtalan'da toprağa verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Suat Ayaz, Kurtalan, Siirt, Güncel
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