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Siirt'te "Siyer-i Nebi" yarışması

Siirt'te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Siirt Şubesi tarafından lise öğrencileri arasında "Siyer-i Nebi" yarışması yapıldı.

15.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:58Siirt'te
'te, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Siirt Şubesi tarafından lise öğrencileri arasında "Siyer-i Nebi" yarışması yapıldı.

Siirt AGD Temsilcisi Bilal Şirin yaptığı açıklamada, geleni yapılan sınava yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Sınavda dereceye gireceklere ödüller verileceğini belirten Şirin, şunları kaydetti:

"Siirt'te bugün merkez ve 4 ilçede 8 okulda yapılan sınavlara bin 980 öğrenci katıldı. Öğrencilere daha önce kendilerine hediye edilen kitaptan sorumlu tutuldular. Türkiye genelinde dereceye girecek öğrencilere bin ile 5 bin liraya kadar ödül verilecek. Siirt'te ki yarışmalarda ise yüz ile 500 liraya kadar para ödül verilecek."
Şirin, ödüllerin 31 Aralık'ta Siirt Üniversitesi merkez kampüsünde yapılacak olan Mekke'nin Fethi programda takdim edileceğini dile getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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