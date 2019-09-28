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Siirt'te sobacılar kış hazırlığına başladı

Siirt'te hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Helvacılar Çarşısı'nda soba esnafı sac soba yaparak kışa hazırlık çalışmalarına başladı.

28.09.2019 13:21Siirt'te sobacılar kış hazırlığına başladı
Siirt'te hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Helvacılar Çarşısı'nda soba esnafı sac soba yaparak kışa hazırlık çalışmalarına başladı.

Siirt'te hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları sürerken, sobacılar kışlık soba üretimine başladı. Saç soba imalatının bizzat kendileri tarafından yapıldığını belirten Şükrü Oduncu adlı satıcı, havaların soğumasıyla birlikte soba satışlarında artış yaşandığını dile getirdi. Oduncu, "Saç sobalarını daha çok köylüler alıyor. Göçebelerin yaylalardan dönüşleriyle satışlarımızda hareketlilik yaşandı. Saç sobasını 120-150 lira arasında satıyoruz. Kömür sobası fiyatları ise 400 liradan başlayarak, 600 liraya kadar değişiyor" dedi. - SİİRT

Siirt, Ekonomi

Kaynak: İHA

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