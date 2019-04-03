Siirt'te Sobadan Çıkan Gaz Nedeniyle 2 Çocuk Zehirlendi

Siirt
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Yeni Mahallede bir evin apartman dairesinde meydana geldi. Anne Nazlı Çelik
mutfakta ev temizliği yaptığı sırada çocuklarının hareketsiz durduklarını ve evde ağır bir kokunun olduğunu fark etti. Anne
Çelik durumu hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Muhammed ve Mustafa Çelik
yapılan müdahalenin ardından Van Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Siirt, 3. Sayfa
Kaynak: İHA