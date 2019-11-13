Haberler » 3. Sayfa » Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi - Haber

Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:11Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1430 No'lu sokakta bulunan müstakil 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Adem G., Elif G., Selma Ö., Ramazan Ö., sabah kalktıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Bahçelievler Mahallesi, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:38 Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
14:38 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
14:36 Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava
14:29 Pendik'te apartman dairesinde yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi
14:30 4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:45:43