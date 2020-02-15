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Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

SİİRT'te, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

15.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:27Siirt'te, sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

SİİRT'te, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Terörle mücadele ekiplerince, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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Kaynak: DHA

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