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Siirt'te sözde lider düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu

Siirt'te PKK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

08.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:50 Siirt'te sözde lider düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu
'te PKK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kampından kaçan sözde lider düzeyindeki terörist, jandarmanın ikna çabaları sonucu teslim oldu. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da faaliyet gösterdikten sonra sorumlu düzeyde Suriye'deki kamplarda görevlendirilen terörist ile iletişime geçerek teslim olması konusunda ikna etti. Bunun üzerine Suriye'den kaçan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor" denildi.
(İHA)

Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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