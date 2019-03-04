Siirt'te Spor Kompleksinde İnceleme

AK Parti
Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
, Siirt
Özel İdaresi tarafından yaptırılan spor kompleksinde incelemelerde bulundu.
Aktay, beraberinde Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Kezer bölgesindeki spor kompleksini gezdi.
Tesisin faaliyete girmesiyle Kezer bölgesinin canlanacağını belirten Aktay, yakın zamanda Termal
Otel Projesinin de hayata geçmesiyle şehir ile üniversite arasında yeni bir yaşam alanı oluşacağını aktardı.
Canpolat da Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde yer alan Siirt İl Özel İdarespor ve diğer amatör spor kulüplerinin yararlanmaları için yaptırılan tesisin 4 milyon 200 bin lira kaynakla kurulduğunu söyledi.
Kısmen tamamlanan tesisin peyzaj ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla açılışının yapılacağını aktaran Canpolat, 4 katlı tesiste yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, buhar odası ve futbol sahasının bulunduğunu sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA