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Siirt'te sucuk yapımında gece mesaisi

Siirtli kasaplar yoğun sucuk talebini karşılamak için gece de çalışıyor.

03.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22Siirt'te sucuk yapımında gece mesaisi
Siirtli kasaplar yoğun sucuk talebini karşılamak için gece de çalışıyor.
Yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalarda iyi beslenmiş koyun ve keçi etinden yapılan sucuğa il dışında yaşayan Siirtliler ilgi gösteriyor.
Kardeşi İdris Erkoyuncu ile üç kuşaktır sucuk üreten kasap Halil Erkoyuncu (51), siparişleri karşılamak için gece mesaisine kaldıklarını aktardı.
Siirt sucuklarının lezzetinin ülke sınırlarını aştığını belirten Erkoyuncu, "Siirt sucuğu özenle seçilmiş et ve kullanılan baharatları doğal olduğu için rağbet görüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Yalova'dan yoğun talep aldık. Bunları hazırlıyoruz. Ayrıca İsviçre, Ukrayna, Almanya ve Belçika'da yaşayan Siirtliler de sipariş verdi." dedi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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