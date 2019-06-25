25.06.2019 19:49
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Siirt'te şüpheli bidon

Siirt

Siirt Valiliği önünde bulunan şüpheli bidon, boş çıktı.

Siirt Valiliği önünde bulunan şüpheli bidon, boş çıktı.
Alınan bilgiye göre, Siirt- Kurtalan kara yolu üzerindeki valilik bahçesinin duvarının bitişiğinde bidonu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından bidon, bomba imha robotu tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Yapılan incelemede bidonun boş olduğu belirlendi.
Vali Ali Fuat Atik , bidonun patlatılmasının ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu.
İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay 'dan "Kaplan" isimli bomba imha robotu hakkında bilgi alan Atik, bu robotun tamamen yerli üretim olduğunu söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü envanterine yeni giren Kaplan'ın zorlu görevlerinde bomba imha ekiplerinin en büyük yardımcısı olduğunu aktaran Atik, bu robotun keşif gözetleme, toprağa gömülü mayın veya uzaktan komutalı patlayıcıları tespit ve imha etme gibi birçok görevde kullanılabildiğini kaydetti.
Vali Atik, emniyet personeline çalışmalarında kolaylık diledi.
Kaynak: AA
Siirt Valiliği , Siirt , Güncel

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