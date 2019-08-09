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Siirt'te sürücülere eğitim

Siirt'te kazaların önlenmesi amacıyla trafik ihlallerinde bulunan sürücülere eğitim verildi.

09.08.2019 15:46 Siirt'te sürücülere eğitim
Siirt'te kazaların önlenmesi amacıyla trafik ihlallerinde bulunan sürücülere eğitim verildi.
"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında yürütülen uygulamada kural ihlali yapan sürücülere emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.
Vali Ali Fuat Atik, Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki Kilit-1 polis noktasında kurulan yaşam tünelini ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve trafik ekiplerinden bilgi aldı.

Kurallara uymanın önemine değinen Atik, İçişleri Bakanlığının son dönemde trafik güvenliği konusunda yoğun tedbir aldığını söyledi.

Polis ve jandarma ekiplerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla büyük gayret sarf ettiğini aktaran Atik, sürücülerin de sorumluluk alarak mutlaka kurallara uymasını istedi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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